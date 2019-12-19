Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin geçerli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Veliler isyan etmişti

Öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları için dersleri boykot ettiği Doğa Koleji'nde eylemlere veliler de katılmıştı. Okuldaki belirsizlik nedeniyle büyük kaygı taşıyan veliler, "Paramızla rezil olduk" diye isyan etmişti.









Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada ''Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz'' demişti.



