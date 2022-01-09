Doğal gaz desteği için müjde! Bakan Yanık tarih verdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara yapılacak olan doğal gaz desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklamada yaptı.









İşte Bakan Yanık’ın açıklamalarından satır başları:

“Sarıkamış hatırasını gençlerimizin bilmesini o anlamı idrak ederek gelecek kutlamalarını biz önemsiyoruz. Tarih bizim için geride kalmış olaylar değildir. Biz milletimizin üzerine titreyen bir anlayışın taraftarlarıyız. Aslında burada yazılanlar onlar Sarıkamış’ta Çanakkale’de biz tarihten aldığımız muazzam güçle gelecek projeksiyonumuzu geliştirmeye Türkiye’nin hak ettiği yerin tekrardan kazanılması için çabayı gösteriyoruz.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah.

ÇOCUK PROFİLİ ARAŞTIRMASI HAKKINDA

Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Pek çok araştırmayı öncelikle yapıyor ve o araştırmaların sonuçlarına göre hizmet kitlemizin ihtiyaçlarına göre politikalar geliştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması ve Türkiye aile araştırmasını yapacağız. Bunlara baktığımızda çocuk genç ve aile yapısı içerisinde bir genel çerçevesini çizmiş olacağız.”



