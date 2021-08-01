Ekonomi Doğal gazda fiyat tarifesi yayımlandı

Doğal gazda fiyat tarifesi yayımlandı

Ekonomi

Doğal gazda fiyat tarifesi yayımlandı

Doğal gazda ağustos ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

01 Ağustos 2021, Pazar 00:59 Son Güncelleme:
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira, sanayi aboneleri için ise 1783 lira 354 kuruş olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

AA

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