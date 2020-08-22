Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasından sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), 5 ilde 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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