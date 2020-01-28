Doğalgazdan elektrikli sobaya dönüş

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların en önemli gündemi, doğalgaz faturası oldu. Son iki yılda yapılan zamların toplamı yüzde 60’ı aşınca tüketiciler ısınmanın farklı yollarını aramaya koyuldu. Vatandaşların çoğu elektrikli ısıtıcılara yönelirken, online satış platformları ısıtıcı satışlarında patlama yaşandığını duyurdu.

Satışlar yüzde 50 arttı

E-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine göre; ocak ayına girilmesiyle portatif ısınma çözümlerine talep yükseldi. Ocak ayının ilk haftasında bir önceki haftaya oranla elektrikli ısıtıcıların satış hacmi yüzde 50 artarken, radyatörlerin satış hacmi yüzde 70 yükseldi. Ayrıca ortamlardaki ısı kaybının önüne geçebilmek için tercih edilen izolasyon ve bakım bantları satışında ise yüzde 15 artış kaydedildi.

45 TL'den 160 TL'ye kadar

Elektrikli ısıtıcılara olan bu talep indirimli marketlere de yansıdı. BİM, A101 ve ŞOK, vatandaşın bütçesine uygun elektrikli ısıtıcıları marketlerinde satışa sunmaya başladı. Marketlerde 45-50 liradan başlayan ürünlerin fiyatları, hem markasına hem de modeline göre 160 liraya kadar çıkabiliyor.

Esnaf memnun

Piyasada ise artan ısıtıcı talebi olumlu karşılanıyor. Özellikle beyaz eşya satıcıları bu durumdan oldukça memnun. Aralık ayına kıyasla ocak ayında elektrikli ısıtıcı satışlarında artış olduğunu belirten esnaf, “Genelde ayaklı ısıtıcılara talep var. Müşteriler özellikle tasarruflu modellere yöneliyor” dedi.

Klima da tercihler arasında

Vatandaşların çoğu sosyal medya üzerinden doğalgaz faturalarını paylaşarak alternatif yollar denediklerini belirtti. 2019’da hem evler hem de iş yerleri için elektriğe yüzde 32 zam yapılmasına rağmen çoğu vatandaş, doğalgaz yerine, klima ve elektrikli ısıtıcı kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

HÜLYA ÇAYLAK