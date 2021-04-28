Doğum borçlanmasıyla ek prim erken emeklilik

Doğum borçlanması, annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandırır ve eksik primlerin tamamlanıp emekli maaşı bağlanmasını sağlar. Bu haktan faydalanabilmek için 3 kriterin oluşması gerekiyor: 1) Doğum sigorta başlangıç tarihinden sonra olmalı (staj sigortası da dahil). 2) Doğum sonrasındaki iki yıl içinde prim ödenmeyen borçlanılabilecek gün bulunmalı. 3) Borçlanılacak sürede çocuk hayatta olmalı.

SÜRELER NE KADAR?

Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam 2 yıllık süre borçlanılabilir.

Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla 3 defa olmak üzere 2’şer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıl) borçlanabilir.

Doğum borçlanması talebinde bulunanların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Bu primler 2 yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılır.

Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilir.

EVLAT EDİNMEDE DURUM

Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabilir. Evlat edinme yoluyla borçlanma için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

YAPILACAK ÖDEMELER

Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7.5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır. Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine başvurarak talepte bulunabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN

Online ödeme yapmak istiyorsanız öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız.

Daha sonra arama menüsünden doğum borçlanması yazıp sigorta türünüze göre seçip yapmalısınız.

Sistemin yönlendirdiği adımları takip edip işlemi yapabilirsiniz.