Doğum haritamız ve enerji konumuz

Doğum anında alınan manyetik kodlamalar kişiyi yaşamı boyunca enerji merkezleri yani çakralar vasıtasıyla etkiler. Bu enerji merkezleri süptil alanları aracılığıyla Güneş Sistemi’mizdeki gezegenlerle etkileşim halindedir. Çakralar düşüncelerimizin, duygularımızın ve enerjimizin maddeye dönüşmesini sağlayan birleşim noktalarıdır.

Çakralar ve gezegenler arasındaki bu doğrudan bağlantı, kişinin doğum haritasına bakarak zorlayıcı enerji seviyelerini belirleyebilmemizi sağlar. Enerji alanındaki sorun şifalandığı takdirde, ilgili psikolojik ve fizyolojik sorunların ortadan kalkacağı gibi, kişinin deneyimleyeceği olaylar da değişir. Bu bağlamda, çakraların zihinsel, enerjetik ve duygusal gerçekliği fiziksel gerçekliğe dönüştüren birer fizyolojik kapı olduğu söylenebilir.

Yedi ana çakra yedi gezegen ile bağlantılıdır. Kişinin yaşam kalitesi her bir çakranın durumuna, çakraların gelişim seviyelerine ve işlev kalitelerine doğrudan bağlıdır, çünkü enerji merkezleri bilincin maddeye dönüştüğü fizyolojik seviyeyi ifade eder. Çakraları tarayarak sorun olabilecek yaşam alanlarını hızla görebilirsiniz.

Bu yüzden doğum haritası astrolojik ve enerjetik şifalanmanın temelini oluşturur. Doğum haritası kalıtsal enerji yapısına ilişkin de bilgi verir. Gezegenlerin burç ve ev konumları, yaptıkları açılar, geri hareketleri ve benzeri durumlar enerji anatomimizi ve fizyolojimizi resmeder. Her bir çakranın kalitesini artırarak daha üst bilinç seviyelerine ilerler ve böylelikle koşullanma veya karma dediğimiz şeylerden özgürleşerek kendi özgür irademizi deneyimleyebiliriz.

Her bir çakra gelişim yolunda ve ruhun olgunlaşma sürecinde farklı spiritüel dersler ve mücadeleler ile ilintilidir. Kundalini enerjisinin hem kişisel seviyede hem de Dünya gezegeni seviyesinde yükseltilmesinin gerektiği günümüzde, bu enerjileri tanımak ve üzerlerinde bilinçli bir şekilde çalışmak hayli önemlidir. Astroloji bilmek, yaşamımızdaki bu mücadelelerin bize zarar mı yoksa bütünüyle bir yenilenme ve beden, zihin, duygu ve bilincimizin uyanışını mı getireceği konusunda bir seçim yapma fırsatı verir.

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Astroloji Okulu Yayınlarından çıkan ‘Enerji Astrolojisi’ kitabından bir bölüm sizlere sunduk. Dr Lea İmsiragic 18-22 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu (ISAR) ‘Etik Farkındalık ve Danışmanlık Becerileri’ eğitimlerini AstroArt Astroloji Okulu öğrencilerine öğretmek üzere İstanbul’da olacak.