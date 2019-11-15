Doğuştan anüsü olmayan kedi sağlığına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi´ne getirilerek, sahibi tarafından doğuştan anüsü olmadığı nedeniyle terk edilen Ponçik isimli Scottish cinsi yavru kedi, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Yapılan ilk muayenede Ponçik'in doğuştan anüsü olmadığı için dışkısının bağırsağını parçalayarak üreme organından çıktığı belirlendi. Henüz 2,5 aylık olan ve katı gıdaya geçmediği için bugüne kadar yaşadığı öğrenilen Ponçik, tam 2,5 saat süren başarılı bir cerrahi müdahaleyle hayata döndürüldü. Başarılı geçen ameliyat sonrasında bakımevinde tedavisi devam eden Ponçik, sağlığına kavuştu.

Yüz binde bir görülen sağlık problemi

Yapılan ilk muayenede ’Ponçik’in yüz binde bir görülen bir sağlık problemi yaşadığı ve doğuştan anüsü olmadığı için dışkısının bağırsağını parçalayarak üreme organından çıktığı tespit edildi.

Henüz 2.5 aylık olan ve katı gıdaya geçmediği için bugüne kadar yaşadığı öğrenilen Ponçik, tam 2.5 saat süren başarılı bir cerrahi müdahaleyle hayata döndürüldü.

Başarılı geçen ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan ve bakımevinde tedavisi devam eden Ponçik, tedavi olmanın mutluluğuyla koşup oynayabiliyor.

İHA-DHA