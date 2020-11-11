Doğuştan sünnetli olmak (hipospadias) ameliyat gerektirir mi?

Hipospadias, idrar deliğinin normalde olması gereken yerin altında olmasıdır. Halk arasında peygamber sünnetli ya da doğuştan sünnet gibi masum bir şekilde tanımlansa da ancak ameliyat ile düzeltilebilen ve çok önemli bir cerrahi işlemdir. Genellikle doğumda tanısı konulan bu durum çok farklı derecelerde izlenebilmektedir. Nedeni tam olarak bilinmese de bazı hormonal faktörlerin etkili olabileceği öne sürülmüştür.

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Olası etkileri nelerdir?

Hipospadias, tedavi edilmediği takdirde idrar yolu enfeksiyonları, idrar kanalı darlıkları, işeme güçlükleri ve hatta çok ileri ve tedavi edilmemiş vakalarda böbrek yetmezliğine yol açabilir. Ayrıca ilerleyen dönemlere kadar tedavi edilmezse çocuk sahibi olunmasını zorlaştırabilir, engelleyebilir. Beraberinde peniste eğrilik, inmemiş testis ve hatta bazı cinsel gelişim bozuklukları eşlik edebilir. Bu nedenle bu işin uzmanı olan çocuk ürologları tarafından tedavi edilmelidir.

Tedavisi nasıldır?

Hipospadiasın tek tedavisi ameliyattır. İlk ameliyat çocuğun geleceği açısından çok önemlidir. İdrar deliğinin yerleşimine göre bir veya iki aşamalı ameliyat yapılabilir. Eğer idrar deliği penis ucuna yakınsa (distal hipospadias) ameliyatın başarısı %90 civarındadır. Bazen ilk ameliyatlardan sonra iki ya da daha fazla düzeltme işlemi gerektirebilir. Bu nedenle ilk ameliyatın mutlaka tecrübeli bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından yapılması gerekir.

Her yaşta bu ameliyatı yapılabilse de cerrahi için en uygun zaman 6 ay ile 1,5 yaş arasındaki dönemdir.

Ameliyat sonrası bakım nasıldır?

Hipospadias ameliyatı yaklaşık 1 saat süren bir ameliyattır. Ameliyattan sonra hastaların bir gece hastanede kalması yeterlidir. Ameliyat sonrası bakım ve pansuman en az ameliyatın kendisi kadar önemlidir. Eğer sonda takılmışsa, genellikle 5 gün sonrasında sondası alınır. Sondalı oldupu dönemde bebeklerde sonda bezin içerisine sabitleneceğinden hastalar rahatsız olmaz, günlük aktivitelerine devam edebilirler.

Sonuç olarak hipospadias, çocuk ürologları tarafından yüksek başarı ile düzeltilebilen doğumsal bir hastalıktır.











