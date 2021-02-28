Dolar etkisi! Gıda ürünlerinde paket maliyeti yüzde 50 arttı

Dünyada artan hammadde fiyatları pek çok üründe ambalaj fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Gıda ürünlerinde de paket maliyetinin arttığı hesaplanıyor. Sektör temsilcileri önerilerini bakanlıklar ile paylaşıyor, plastikteki ‘suni balona’ çözüm aranıyor.

İşte Milliyet'ten duygu Erdoğan'ın haberi...

27 Ocak tarihi itibarıyla üç günlük ‘Gıda Fiyatlarına Mercek’ isimli yazı dizimizde artan gıda fiyatlarının peşinden giderek üreticiler, uzmanlar, perakendecilerle görüş alışverişinde bulunup, tüm satış alanlarındaki fiyat hareketlerini gündeme taşımıştık. Burada vurgu yapılan önemli bir konu ise gıda ürünlerinin ambalajlarındaki dikkat çekici artış olmuştu. Dünya genelinde gıda fiyatı artışında bir ‘tehlike’ olarak görülen ambalaj fiyatları, yurt içinde etkisini artırmayı sürdürüyor. Kamu ile görüşme halinde olan özel sektör, kısa vadeli çözüm önerilerine yoğunlaşılmasını bekliyor. Özellikle plastikte ‘suni’ bir balon oluşturulduğunu ifade eden sektör temsilcileri, dünyada bu alandaki devlerin ‘fırsatçılığına’ işaret ediyor. Diğer yandan döviz etkisi ve dolar/euro paritesinin de yüksek ambalaj fiyatlarındaki etkisi olduğu görüşü var.

EVLERE PAKETSİZ, AMBALAJSIZ GİREN ÜRÜN MÜ VAR?

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, gıda enflasyonunu yükselten etkenlerden birinin ambalaj fiyatlarındaki artış olduğunu anlatırken, hammadde fiyatlarının dünya genelinde yükselişini hatırlatıyor. Bu etkinin çeşitli gıda ürünlerinde düşük kaldığını ifade edenler olduğunu kaydeden Eroğlu, ‘özellikle pandemi döneminde evlere paketsiz, ambalajsız giren ürün mü var?’ diye soruyor. Eroğlu bu nedenle, her ürünün ambalaj fiyatlarından mutlaka etkilendiğini vurgularken, çözüme ilişkin önerilerini Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini söyledi.

Kısa vadede çözüm önerileri ise şöyle:

“Plastik Hammaddelerin üzerinde uygulanan referans fiyat, gözetim, anti damping, ek mali yükümlülük gibi vergilerin en azından 6 ay askıya alınması lazım. Geri dönüşüm sanayinin özellikle yurtiçinde yatırım ve kaynak ihtiyacını karşılayacak politikalar üretmeliyiz. Özellikle plastik gıda ambalajı, tekstil, ayakkabı vb. birçok ürünün maliyetini etkileyecek bu plastik hammadde artışının enflasyona doğrudan olumsuz etkisi hakkında kamuyu da sık sık bilgilendirmeliyiz.”