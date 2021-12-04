Ekonomi Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Aralık dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Aralık dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Aralık dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

Dolar kuru bu sabah yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Dün Merkez Bankası’nın müdahalesinin ardından 13 TL sınırına gerileyen dolar bugün güne 13,71 TL seviyesinden başladı. Euro ise sabah saatlerinde 15,50 seviyesinde işlem görüyor. İşte 4 Aralık dolar, euro ve sterlin kurunda son durum…

04 Aralık 2021, Cumartesi 09:35 Son Güncelleme:
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Dolar kurunun bugün ne kadar olduğuna dair araştırmalar sabah saatlerinde yoğun şekilde devam ediyor. Yurt için gelişmelerinden etkilenen dolar kurunda asıl etkinin FED’in faiz kararı sonrasında olacağı tahmin ediliyor. Serbest piyasaya bakıldığında ise 4 Aralık Cumartesi sabahında dolar yüzde 0,41, Euro ise yüzde 0,38 oranında değer kazandı. Sterlin ise sabah saatlerinde yüzde 0,28 oranında düşüş yaşadı…

4 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,7178 TL
  • ABD doları satış: 13,7194 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,5042 TL
  • Euro satış: 15,5684 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 18,1089 TL
  • Sterlin satış: 18,1998 TL

 


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