Dolar kurunun bugün ne kadar olduğuna dair araştırmalar sabah saatlerinde yoğun şekilde devam ediyor. Yurt için gelişmelerinden etkilenen dolar kurunda asıl etkinin FED’in faiz kararı sonrasında olacağı tahmin ediliyor. Serbest piyasaya bakıldığında ise 4 Aralık Cumartesi sabahında dolar yüzde 0,41, Euro ise yüzde 0,38 oranında değer kazandı. Sterlin ise sabah saatlerinde yüzde 0,28 oranında düşüş yaşadı…

4 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,7178 TL

ABD doları satış: 13,7194 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,5042 TL

Euro satış: 15,5684 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,1089 TL

Sterlin satış: 18,1998 TL







