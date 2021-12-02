Dolar kuru bugün TL? 2 Aralık güncel dolar, euro ve sterlin kuru
Dolar kuru bugün yüzde 1,19 oranında bir değer artışıyla güne başladı. Dün Merkez Bankası’nın müdahalesinin ardından bir süre düşüş yaşayan dolar kurunda bu sabah ibre yukarıyı gösteriyor. Maliye Bakanlığı’nda yaşanan görev değişikliğinin ise döviz kuruna nasıl bir etki edeceği merak ediliyor. Peki, dolar kuru bugün TL? İşte, 2 Aralık güncel dolar, euro ve sterlin kuru…
02 Aralık 2021, Perşembe 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dolar kuru, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. 2 Aralık Perşembe sabahında yukarı yönlü hareketine devam eden dolar, bu sabah 13,46 seviyelerinde işlem görüyor. Bu sabah euro yüzde 1,36, İngiliz sterlini ise yüzde 1,37 oranında değer artışı yaşadı…
2 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,4608 TL
- ABD doları satış: 13,4680 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,2423 TL
- Euro satış: 15,3003 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 17,8476 TL
- Sterlin satış: 17,9371 TL
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN