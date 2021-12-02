Dolar kuru bugün TL? 2 Aralık güncel dolar, euro ve sterlin kuru

Dolar kuru, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. 2 Aralık Perşembe sabahında yukarı yönlü hareketine devam eden dolar, bu sabah 13,46 seviyelerinde işlem görüyor. Bu sabah euro yüzde 1,36, İngiliz sterlini ise yüzde 1,37 oranında değer artışı yaşadı…

2 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,4608 TL

ABD doları satış: 13,4680 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,2423 TL

Euro satış: 15,3003 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 17,8476 TL

Sterlin satış: 17,9371 TL







