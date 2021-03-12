Dolar kuruyla ilgili uzmanlardan uyarı! Rakam verildi

Ons altın 1739 dolar seviyesine doğru hızlı yükselişin ardından biraz soluklanıyor. Bu seviyeyi aşamadığı için teknikte bir yorulma görüldü ve yerini sınırlı da olsa kar satışlarına bıraktı. Ancak 1700 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Peki uzmanlar dolar için ne diyor? İşte piyasalarda son durum...

İç piyasada gram altın 414 liradan, çeyrek altın 682 liradan, Cumhuriyet altını da 2,819 liradan işlem görüyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte detaylar...

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

ÜNLÜ & Co tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Piyasaların odak noktasına yerleşen ABD tahvil faizlerinin başarılı geçen ihaleler ve enflasyon endişelerini azaltan veriler ile ılımlı bir performans sergilemesi varlık fiyatları üzerindeki baskının önemli oranda azalmasını sağlıyor.

Diğer taraftan ECB’nin PEPP çerçevesindeki alımlarına hız verecek olması ve ABD’de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketinin uygulamaya alınması ise destekleyici faktörler olarak çalışıyor. Bu noktada haftanın son işlem gününe girerken aşağı yönlü risklerin giderek azaldığını söyleyebiliriz.

Yurtiçinde sanayi üretiminin açıklanacağı günde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyu ile paylaşması beklenenEkonomi Paketi’ni takip edeceğiz. Paketin sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru barındıracağı tahmin ediliyor.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa cephesinde dün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Başkan C. Lagarde’ın söylemleri ön plandaydı. ECB faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da koronavirüs krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti.

Başkan Lagarde ise Euro Bölgesi'nin ekonomik durumunun iyileşmesinin beklendiğini belirtti. ABD’de haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta Kasım başından beri en düşük seviyeye inerek 712 bin oldu. Teşvik paketi Başkan Joe Biden tarafından onaylanırken, paritede dalgalı seyir kaydedilmektedir. 1,1950 seviyesinin altında oluşacak fiyatlamalarda 1,1920 – 1,1900 ve 1,1885 seviyeleri destek, 1,1190 – 1,2010 ve 1,2036 direnç seviyeleridir.

Ons altın 1739$ seviyesine doğru hızlı yükselişin ardından biraz soluklanıyor. Bu seviyeyi aşamadığı için teknikte bir yorulma görüldü ve yerini sınırlı da olsa kar satışlarına bıraktı. Ancak 1700$ seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Teşvik paketi belirsizliği sona erdi ve Biden dün paketi imzaladı. Piyasalardaki tedirginlik bitti. Tahvil faizi içinse bu hafta yapılan ihalelere gelen talepler, tahvildeki hareketlenmeyi azalttı ve faizdeki gevşeme altının 1700$ üzerindeki seyrini kolaylaştırdı. Dolar sınırlı yükselişte olduğu için bir miktar altını baskılıyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ DOLAR TAHMİNİ

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"USD/TRY paritesinde bu hafta içerisinde gördüğü en yüksek seviye olan 7.7852 zirvesinden yaşanan düşüş %4,00 ‘ün üstüne çıkmış durumda.

Dün 7.4500 destek bölgesinden tepki alımları görülse de 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 20 birimlik hareketli ortalamadan baskılandı. Paritede 6.9230-7.7852 yükselen hareketin %38.2 fibonacci bölgeside olan 7.4500 bandının aşağı kırılması halinde 7.3514 ve 7.2525 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 20 birimlik ortalamanın üstüne çıkılması halinde 7.5818 ve 7.6644 seviyeleri direnç oluşturabilir."











