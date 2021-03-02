Dolar ne kadar? Dikkat çok önemli detay...

Mart ayına ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle türbülansla girdik. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, 1.34 seviyesinden başladığı haftayı 1.49’dan tamamladı. Hafta içinde 1.61’e kadar yükseldi. Bir günlük yükselişi 10 baz puan oldu. Martın ilk gününde biraz daha sakin bir seyrin olduğu ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.40 seviyesinde seyrettiği görülüyor.

TAHVİL FAİZLERİ ÖNEMLİ

Zira bugün ABD’de 21 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşan tahvil piyasası, tüm dünyada güvenli, riski düşük ve likit varlıklar olarak kabul ediliyor. Bu da tahvil faizlerinin yakından takip edilmesine yol açıyor. Yatırımcıların bu tahvillere değer vermesinin en önemli gerekçesiyse ödenmeme riskinin oldukça düşük görülmesi.

ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜT

Bu da finansal piyasaların merkezindeki en önemli enstrüman olarak değerlendirilmesine yol açıyor. Söz konusu durum tahvil getirisinin diğer birçok finansal varlık enstrümanı açısından önemli bir ölçüt olmasına götürürken aynı zamanda oldukça hacimli kredilerde teminat verilmesi imkânını da sağlıyor. Hal böyle olunca firmaların ve hükümetlerin nakit ihtiyaçlarında hızlı şekilde düşük maliyetle satılabilmeleri açısından bu tahvillerin güvenli ve istikrarlı bir enstrüman statüsünde kalmasına imkân veriyor. Devlet tahvillerinin seyrinde oluşan çok ufak değişimler dahi zincirleme etkisiyle tüm piyasalara etki edebilme özelliği taşıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin piyasaları bu kadar etkilemesinin asıl nedeni de bu.

HAREKET BANDI NASIL?

Dolar kuru 7.26 TL seviyesinde. 7.30 seviyenin altında zayıf seyir sürebilir ve 7.11 - 7.08’ler test edilebilir. Kurda yukarı hareketlerde ilk önemli direnç 7.50 seviyesinde bulunuyor. Fiyatlarda sert çıkış ve düşüşlerden ziyade bant hareketi görebiliriz. Gelişmelere bağlı olarak 7.00 - 7.50 bandı içerisinde bir hareketin ağırlık kazandığı görülebilir. Kurda aşağı marjlar zayıf olacaktır.