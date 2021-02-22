Dünyada ve Türkiye’de giderek artan doğal afetler sigorta şirketleri ve sigortalılara hizmet veren servisleri yeni çözümler bulmaya yöneltti. Türkiye’de ‘boyasız göçük düzeltme’ konusunda uzman şirketlerden biri olan RS Servis, özellikle son yıllarda artan dolu hasarlarını dikkate alarak sigorta şirketleri ile birlikte ‘dolu mini onarım poliçesi’ni geliştirdi. Uygun fiyatlı olarak acenteler üzerinden satılacak olan bu ürün acentelere de yeni bir gelir kapısı oluşturacak.

CİDDİ ÇALIŞMALAR

“Türkiye’deki iklim değişikliğinin etkilerini yaklaşık 2 yıldır konuşuyoruz” diyen RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, sigorta şirketlerinin bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.

RS Servis’in Türkiye’de 57 tane servisi var. Bu servislerin hepsinde dolu onarımı yapılabildiğinin altını çizen Ünaldı, “Yaptığımız dolu onarımları ile hem istihdam anlamında işsizliğe çare oluyoruz; hem de yedek parça kullanılmadığı için paramızın yurtdışına çıkmasını engelliyoruz. Öte yandan ‘dolu poliçesi’ ürünüyle acentelere yönelik yüzde 25 bir komisyon tahsisi yapıldı. Sigorta şirketlerinin acentelere vereceği komisyona karışamıyoruz. Şirketler acentelere yönelik teşvik kampanyaları ile bu oranı yüzde 30’lara kadar çıkarıyor. Şu an tam anlamıyla tanıtım yapılmıyor ama iki şirketimiz üzerinden binlerce satış yapıldı.”

DAHA TANITIM YAPILMADAN BİNLERCE ÜRÜN SATTIK

Bu konuda RS Servis olarak sigorta şirketleriyle birlikte ‘dolu poliçesi’ geliştirme konusunda hazırlık başlattıklarına dikkat çeken Ünal Ünaldı, “Bu hazırlıkları yaparken dolu ile ilgili müşterilerimizin çok fazla sorun yaşadığını gördük. Özellikle 2017 yılında İstanbul’da yaşadığımız dolu felaketi bize eksikliklerimizi daha iyi gösterdi. Tüm bunlar ışığında sigorta şirketleri ile birlikte yeni bir ürün geliştirme fikri ortaya çıktı” diye konuştu.

EKSİKLERİ GÖRDÜK

Özellikle geçmişte İstanbul’da yaşanan büyük dolu afetlerinden sonra sigorta sektörünün bütün bileşenlerinin doluya tecrübesiz yakalandığını kaydeden Ünaldı, “Yani şirketler, acenteler ve servisler olarak 2017’de İstanbul’da yaşanan dolu sonrasında kendi eksiklerimizi görmüş olduk. Biz kendi eksiklerimizi müşterilerimizin sorduğu sorular üzerinden gidermeye çalıştık. İlk dolu yağdığında telefonlarımız kilitlenmişti. Biz de bu problemi gidermek için çağrı merkezi ile anlaşma yaptık. Ekspertiz işlemlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu çalışmayı tamamen dijital ortama taşıdık. Şu anda ekspertiz işlemini 15 dakika içerisinde tamamlayabiliyoruz” diye konuştu.

200 TL'YE STANDART DOLU POLİÇESİ

Ünal Ünaldı, standart pakette araç segmentleri arasında fiyat farkı bulunmadığını söyledi ve ekledi: “Yedek parça ve cam değişimi gibi teminatlar eklenirse o zaman poliçenin fiyatı farklı oluyor. Şu an standart paket 200 lira gibi bir rakamla müşterilere sunuluyor. Kasko poliçesi satın alamayan müşterilerin de alabileceği bir fiyat bu. Quick Sigorta ile yaptığımız toplantıda onların dar kasko ürünü ile birleştirilmesi fikri ortaya çıktı. Diğer şirketler de bu ürünü kendilerine göre değerlendirebilir.”

MÜŞTERİ YAPISINA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Konuyla ilgili eksiklikleri tamamlayınca yeni bir ürün geliştirme fikrinin ortaya çıktığını belirten Ünaldı, şöyle devam etti: "Türkiye’de 5 milyon kasko, 20 milyon da trafik sigorta müşterisi var. Yani 15 milyon kaskosuz müşteri var. Bu portföyü nasıl büyütürüz diye düşündük. Sigorta şirketleri ile birlikte geliştirdiğimiz dolu poliçesini şu anda kaskosu olmayanlar da kullanabiliyor. Bu ürün için tüm sigorta şirketleri ile temasımız devam ediyor.” “Sigorta şirketlerine modüler bir sistem sunduk. Bu poliçede dolu onarımı, mini onarım, ozon sterilizasyonu ve anti bakteriyel dezenfeksiyon standart olarak bulunuyor. Bunun üzerine vale, pasta-cila hizmeti ile cam ve yedek parça değişimi gibi birçok klozlar da var. Bu poliçe, sigorta şirketlerinin müşteri yapısına göre şekilleniyor. Bu poliçenin bizdeki ismi ‘dolu mini onarım’ ama sigorta şirketi nasıl isterse öyle isimlendirilebilir, hatta acenteye yönelik bir isim de verilebilir.”

DÜNYAYA AÇILMA HEDEFİ

RS Servis, yeni açtığı servis merkezlerinin yanında boyasız göçük düzeltmeye yönelik de Türkiye genelinde bayilikler vermeye hazırlanıyor. “Sadece dolu onarımında değil park hasarlarında da boyasız göçük düzeltme hizmeti sağlayacağız” diyen Ünaldı, bu işi dünya çapında yapma niyetleri olduğuna vurgu yaptı. Ünaldı, “Türkiye’de boyasız göçük düzeltmeye yönelik bayi yapılanmasını oturtabilirsek; bunu dünya çapına da yayacağız. İleride ‘park’ hasarlarına yönelik bir poliçe de üretebiliriz” ifadelerini kullandı.