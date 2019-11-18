Domates yemenin sizin için tehlikeli olabileceğini gösteren işaretler

Domatesler çok asidiktir ve gastrit ve gastroözofageal reflü hastalığı gibi mide problemlerine neden olabilirler. Midenizde herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen domates sağlığınızda çeşitli yan etkiler meydana getirebilir.

Bazı insanlarda eklem ağrısına neden olur

Çok fazla domates yemek eklem ağrısına neden olabilir . Bunun nedeni, domateslerin dokularda kalsiyum oluşturan, solanin adı verilen bir alkaloid olmasıdır. Çok fazla birikme eklemlerde iltihaplanma, ağrı ve şişmeye neden olabilir.

Bazı kişiler böbrek sorunları yaşar.

Önceki noktada belirtildiği gibi, domates vücutta kalsiyum birikmesine neden olur. Ayrıca, domateslerin oksalat adı verilen (zengin olarak tüketildiğinde kolayca metabolize olmayan bir madde) ve böbrek taşlarına yol açabilecek bir madde bakımından zengin oldukları gerçeğini de unutmamak gerekir.

Domatesler ayrıca, böbrek fonksiyonlarını bozabilecek potasyum bakımından da zengindir. Zaten böbrek problemlerinden muzdarip iseniz, bu gerçeği doktorunuzun sizinle paylaşmış olması gerekir.

İrritabl barsak sendromunuzu (IBS) tetikleyebilirler

Eğer IBS'den muzdaripseniz (irritabl barsak sendromu) , domates belirtileri tetikleyebilir. Bunlar arasında ishal, ağrılı kramplar, şişkinlik, gaz ve kabızlık sayılabilir. Bu durumda domates ve domates sosu gibi asitli yiyeceklerden uzak durmak en iyisidir.

Aşırı, likopenodermiye neden olur.

Likopen, domateslerde ve diğer yiyeceklerde bulunan bir pigment türüdür. Doğru miktarda tüketildiğinde kalp sağlığı için mükemmeldir. Bununla birlikte, aşırı tüketildiğinde, likopenodermi olarak bilinen cilt renginin solmasına neden olabilir .

Domates yaprakları zehirli olabilir.

Tüketmek için güvenli olmadıkları için domates yapraklarına dikkat etmelisiniz. Büyük miktarlarda ciddi ve tehlikeli semptomlara neden olabilirler. Daha aşırı durumlarda, onları tüketmek ölüme bile yol açabilir, bu yüzden onlardan tamamen uzak durmak en iyisidir.

Organik olmayan domateslerde yüksek seviyede pestisit kalıntısı vardır.

Organik olarak yetiştirilmeyen domatesler, en yüksek pestisit kalıntısı seviyesine sahip yiyeceklerden biridir. Bu kimyasallar sağlığınıza gerçekten zarar verebilir, bu nedenle en iyi eylem yöntemi organik domateslere yatırım yapmaktır.

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