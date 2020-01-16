Domatesli peynirli kiş tarifi: Domatesli peynirli kiş nasıl yapılır?

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Domatesli peynirli kiş tarifi

Domatesli peynirli kiş malzemeleri

- 100 gr tereyağı ya da margarin(soğuk)

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 2 su bardağı un

- 1 adet yumurta

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tuz

Kiş üzeri için;

- 1 paket krema (200 ml)

- 100 gr beyaz peynir

- 10-12 adet kiraz domates

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı biberiye

Kiş yapılışı

Soğuk yağ küp küp kesilir ve diğer malzemelerle karıştırılarak hamur yapılır. Fazla yoğrulmamalı aksi halde yağ yumuşar ve daha fazla un ister. Yuvarlak kalıba hamur eşit şekilde yayılır. Kenarları hafif yukarı doğru kaldırır. Çatal ile hamur birkaç yerden delinir. Hamurun üzerine krema eklenir. Beyaz peynir ilave edilir. Kiraz domatesler ikiye bölünür ve üzerine dizilir. Zeytinyağı, tuz ve biberiye gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında en az 50 dakika kadar pişirilir. Ilık ya da soğuk servis edilir.

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