Dönüşüm kredisi alma rehberi: 200 bin liraya çıkacak

Deprem riski altındaki Türkiye’de kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında kamu birçok proje yürütürken, konutların hızlı bir şekilde dönüşmesi için vatandaşın da sorumluluk alması gerekiyor. Bu kapsamda kişilere, kendi evini dönüştürmesi halinde kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyeti sağlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm kredisinin üst limitinin 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarılacağını açıklamıştı.

Risk ve tahliye şart

6306 sayılı kanun yani kamuoyunda bilindiği adıyla kentsel dönüşüm yasası kapsamında, konutunu veya işyerini kendi imkanları ile dönüştürmek isteyenlerin, bankalardan kullanacakları kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faiz desteği veriyor. Söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bina anlaşma ile tahliye edilmiş olmalı.

Kiracı da çekebilir

Krediden; konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor. Faiz destekli kredi tutarı şu an için en fazla 125 bin lira. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri her bir bağımsız bölüm için 125 bin lirayı aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 625 bin lira kredi alabiliyor.

46 bin lira cepte

Krediye bakanlık 0.40 (400 baz) puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Örneğin, anlaşmalı banka aylık yüzde 1.65 faiz oranıyla dönüşüm kredisi sağlıyorsa, bakanlığın desteğiyle bu oran yüzde 1.25’e iniyor. Böylece aylık taksit 2 bin 399 liradan 2 bin 16 liraya, toplam maliyet ise 287 bin 897 liradan 242 bin liraya düşüyor. Yaklaşık 46 bin lira destek sağlanıyor.

Anapara ödemesiz dönem alternatifi

Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, bireysel işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebildiği gibi ödemesiz dönem de sunuluyor. Konut edindirme kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli dönem bulunuyor. İşyerlerinde edindirme kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli dönem bulunuyor. Bakanlık, 50 bin liraya kadar bina güçlendirme kredisi de sunuyor.

Adım adım başvuru

Hak sahipleri binalarının risk tespiti için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvuracak.

Yetkili kuruluştan sağlanan riskli yapı tespit raporu ile dönüşüm kararı alınır.

Hak sahiplerince müteahhit firma belirlenir ve firma arasında yapım sözleşmesi imzalanır.

Hak sahipleri tahliyenin ardından 1 yıl içinde bankalara kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunur.

Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.

17 banka anlaşmalı

Faiz destekli krediyi 17 bankadan çekebilirsiniz. Bu bankalar şöyle: Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyttürk, TEB, Emlak Katılım, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyor.

Biri seçilecek

Bakanlık, kredide faiz desteğinin yanı sıra kira yardımı da yapıyor. Kira yardımı illere göre 750 ile 1.150 lira arasında değişiyor. Kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden yararlanamıyor. İkisinden birinin seçilmesi gerekiyor.



