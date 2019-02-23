Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda 81 ile riskli yapı ve alanların belirlenmesi için 3 ay süre veren bir genelge de gönderilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu genelge çerçevesinde kentsel dönüşüm master planı hazırlanacağını söyledi.

Bu plana göre 2019’da başlamak üzere yılda 300 bin konutu dönüştüreceklerini belirten Murat Kurum, “Riskli binaların olduğu alanlarda yüzde 10-15’lik kısmını da Bakanlık olarak biz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapacağız. Bu dönüşümü, Türkiye genelinde 6.7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle de önümüzdeki süreçte bitirmek istiyoruz” dedi.