Dorukhan Toköz La Liga yolunda: Maaşı 1.5 milyon euro
Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'e Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere yurt içinden birçok teklif var. Ancak milli oyuncunun hedefi yurt dışı ve bu hedef de gerçekleşmek üzere.
23 Mart 2021, Salı 11:48 Son Güncelleme:
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İspanyol basınından yeni bir iddia daha geldi. Dorukhan Toköz için Real Betis'in ardından bir talip daha çıktı.
Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'e Celta Vigo'nun da talip olduğu öğrenildi.
İspanyol basını, Dorukhan Toköz'ün gelecek sezon La Liga'ya transfer olabileceğini iddia etti. Haberde gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun yatırımlar yapacağı ve bu kulübün orta saha için Dorukhan'ı gözüne kestirdiği yazıldı. Real Betis'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği iddia edilirken iki La Liga ekibinin oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.
Spor Arena
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