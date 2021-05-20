Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.

Vodafone Park'ta yapılan kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye çıkarken, her futbolcu seçtiği şarkı eşliğinde kırmızı halıda boy gösterdi.

Siyah-beyazlı takımda sıra Dorukhan Toköz'e geldiğinde, milli oyuncunun seçtiği şarkı tüm Beşiktaşlıları şaşkına çevirdi.

SEZEN AKSU GÖNDERMESİ

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı.

Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.



