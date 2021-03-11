Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar en iyi kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Doya Doya Moda 11 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 11 MART PERŞEMBE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

DOYA DOYA MODA 11 MART 2021 PUAN DURUMU





Doya Doya Moda 11 Mart perşembe günü puan durumu:

Birben:





Ayça:





Elif:





Ceren:





Özde:





Rabia:





Tuğçe:







