Birbirinden iddialı 14 yarışmacının kendi aralarında girdiği yarıştan hangi ikisinin galip çıkacağı merak konusu ve sürekli olarak araştırılıyor. Giderek artan final heyecanıyla birlikte daha da fazla kişiyi televizyon karşısına geçiren yarışmada yaşanacaklar da sabırsızlıkla bekleniyor. Gözler ise sıralamada. Peki, Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 Perşembe birincisi kim? Puan durumu ne?

Günün birincisi kim?

Doya Doya Moda yarışmasında Perşembe günü birincisi kadınlarda Ceren, erkeklerde ise Erhan oldu.

Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 Perşembe puan durumu

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın yeni gününde alınacak puanlar haftanın ilerleyen bölümlerini de direkt olarak etkileyeceği için büyük önem taşıyor. Bu sebeple yarışmacılar en yüksek puanlarla günü tamamlamak istiyor. Yarışmacıların aldıkları puanlar açıklandıktan sonra haberimizde okuyabilirsiniz.

Aysu Örgen: 6 + 6 + 6 + 6

Bahar Candan: 4 + 12 + 4 + 14

Birben Coşkun: 19 + 6 + 14 + 7

Rabia Ağca: 14 + 20 + 19 + 6

Ayşegül Toptaş: 6 + 13 + 10 + 6

Ceren Keskin: 14 + 9 + 10 + 18

Özde Karacan: 14 + 20 + 16 + 17

Ahmet: 6 + 20 + 18 + 12

Erhan: 12 + 16 + 15 + 20

Mehmet: 7 + 6 + 18 + 9

Batıcan: 12 + 9 + 15 + 18

Alper: 8 + 18 + 17 + 8

Ufuk: 16 + 10 + 11 + 17

Emre: 17 + 18 + 17 + 15