Doya Doya Moda 21 Ocak Perşembe kim birinci oldu? Günün puan durumu ve sıralaması
Türkiye'nin en tarz kadını ve erkeği olmak isteyen 14 yarışmacının rekabeti TV8 ekranlarında sürüyor. Birbirinden iddialı isimlerin İstanbul sokaklarındaki kombin mücadelesi her geçen gün daha da kızışıyor ve final öncesindeki son bölümde puan savaşı tavan yapacak. İzleyiciler de bu anlara tanıklık etmek istiyor. Belirlenen konsepti en iyi kimin jüriye yansıtacağı merak konusu. Peki, Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 Perşembe birincisi kim? Puan durumu ne?
21 Ocak 2021, Perşembe 16:28 Son Güncelleme:
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Birbirinden iddialı 14 yarışmacının kendi aralarında girdiği yarıştan hangi ikisinin galip çıkacağı merak konusu ve sürekli olarak araştırılıyor. Giderek artan final heyecanıyla birlikte daha da fazla kişiyi televizyon karşısına geçiren yarışmada yaşanacaklar da sabırsızlıkla bekleniyor. Gözler ise sıralamada. Peki, Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 Perşembe birincisi kim? Puan durumu ne?
Günün birincisi kim?
Doya Doya Moda yarışmasında Perşembe günü birincisi kadınlarda Ceren, erkeklerde ise Erhan oldu.
Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 Perşembe puan durumu
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın yeni gününde alınacak puanlar haftanın ilerleyen bölümlerini de direkt olarak etkileyeceği için büyük önem taşıyor. Bu sebeple yarışmacılar en yüksek puanlarla günü tamamlamak istiyor. Yarışmacıların aldıkları puanlar açıklandıktan sonra haberimizde okuyabilirsiniz.
Aysu Örgen: 6 + 6 + 6 + 6
Bahar Candan: 4 + 12 + 4 + 14
Birben Coşkun: 19 + 6 + 14 + 7
Rabia Ağca: 14 + 20 + 19 + 6
Ayşegül Toptaş: 6 + 13 + 10 + 6
Ceren Keskin: 14 + 9 + 10 + 18
Özde Karacan: 14 + 20 + 16 + 17
Ahmet: 6 + 20 + 18 + 12
Erhan: 12 + 16 + 15 + 20
Mehmet: 7 + 6 + 18 + 9
Batıcan: 12 + 9 + 15 + 18
Alper: 8 + 18 + 17 + 8
Ufuk: 16 + 10 + 11 + 17
Emre: 17 + 18 + 17 + 15