Kültür & Sanat Drake, DJ Khaled sayesinde Billboard rekoru kırdı

Drake, DJ Khaled sayesinde Billboard rekoru kırdı

Kültür & Sanat

Drake, DJ Khaled sayesinde Billboard rekoru kırdı

Drake, DJ Khaled'in küçük yardımı sayesinde Madonna'yı Billboard listesindeki tahtından indirdi.

30 Temmuz 2020, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Drake, Billboard Hot 100 listesine 10 şarkıyla birden adını yazdırarak tarihe geçti. Aslında bu rekor, DJ Khaled'in 'Popstar' ve 'Greek' şarkılarında az da olsa yer aldığı için kırıldı. Bu düetler sayesinde Drake, listede 3 ve 8'inci sırada yer aldı.

Bu iki single, Drake'in ilk 10'a 39 ve 40'ıncı girişi oldu. Böylece Madonna'nın 38 olan önceki rekorunu geçti.

Elbette bu Drake'in kırdığı ilk rekor değil. 'Scorpion' albümü 2018'de Billboard'un En İyi 10'unda 7 şarkıyla birden girerek rekor kırmıştı. Önceki rekor 5 single ile The Beatles'a aitti. 

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