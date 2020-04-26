Düğünler ertelense de online alışverişe devam

Corona virüs salgını nedeniyle bu yaz evlenmeyi planlayan çiftlerin planları değişti. Birçok düğün ertelense de çiftler, mobilya ve züccaciye ürünleri gibi düğün alışverişlerini internetten sürdürüyor. Türkiye’de yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiğini dile getiren Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlıyor. Bu nedenle şu an mağazalara gidemeyen çiftler online alışverişe yöneldi” dedi.

Dekorasyon revaçta

Son dönemde üyelerinden aldıkları bilgilere göre, internetten çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısının geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttığını söyleyen Mesut Öksüz, “Evlenecek çiftlerin yaklaşık yüzde 30’u online alışverişi tercih ediyor. Çiftlerin yüzde 23’ü online alışveriş sitelerinden ağırlıklı olarak ev tekstili ve dekorasyon ürünleri, yüzde 21.1’i küçük ev aletleri, yüzde 15.2’si sofra takımları ve pişirme gereçleri satın aldı” diye konuştu.

Ekmek yapma makinesinde 7 kat artış

Özellikle son dönemde evlenecek çiftlerin, koronavirüs dolayısıyla ekmek yapma makinesi gibi inovatif ürünleri de çeyizlerine eklemeye başladığını aktaran Mesut Öksüz, bu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700’lük artışın söz konusu olduğunu anlattı. Öksüz, “Çeyiz grubuna bakıldığında yemek takımları, el blender’ları, kahve makineleri, tencere setleri ve nevresim takımları da satışı artan ürünler arasında yer alıyor” dedi.

İnternetten mobilya alanlar da var

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da mart sonunda düğün sezonunun açıldığını belirterek, şunları söyledi: “Evlenecek bazı çiftler koronavirüs nedeniyle mobilyalarını online seçmeye başladı. Her ne kadar mobilyada internetten alım oranı bazı sektörlere göre düşük olsa da özellikle bu süreçte internetten sipariş oranı yükseldi. Online satışlarımızda önceki dönemlere göre yüzde 30’luk artış söz konusu.”