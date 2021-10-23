Dumanı üstünde çiçekler

Baharda ve yazda bahçeleri, çayırları süsleyen çiçekler, kışın fincanlarınızın sıcak konukları olabilir. Pek çok çiçek ve bitki çay olarak tüketilebilir. Sayısız fayda da sağlayabilir. Papatya, gül, yasemin, hatmi, melisa, ebegümeci, kuşburnu, ıhlamur ve diğerleri... Aslında, herhangi bir yenilebilir çiçek, çay yapmak için kullanılabilir. Ancak hepsinin tadı güzel olmayabilir!

DOKTORA DANIŞIN

Kendi çiçek çayınızı yapmak istiyorsanız birinci kural böcek ilacı içermeyen sağlıklı çiçekleri kullanmanız. Çay antioksidan özelliklerle doludur, stresi önleyebilir, kilo kaybına yardımcı olabilir, canlılığı artırabilir ve hatta kanser geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yine de doğal ürün deyip bulduğunuzu içmeyin. Doktorunuza danışın çünkü özel sağlık durumlarınız yüzünden bu çaylardan uzak durmanız da gerekebilir.

PAPATYANIN SIRRI

Nane yaprakları ve çiçekleriyle ağız sağlığınızı korumaya yardımcı çay yapabilirsiniz. Lavanta çayı anksiyete, depresyon ve yorgunluğun etkilerini gidermek için yaygın olarak kullanılır. Uykuyu artırabilir. Papatya, yatıştırıcı ve iyileştirici özellikleri nedeniyle bitkisel ilaç olarak kullanılan ilk çaylardan biridir.

BİTKİLERE DE FAYDALI

Papatya çayı, yeşil çay, maydanoz çayı ve hibiskus çayı, esnek ve parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir. Kuşburnu çayı kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye faydalıdır. Ayrıca artık veya taze demlenmiş çay kullanmak, bitkileri nemlendirmek, gübrelemek ve beslemek için yardımcı olabilir. Asidik topraktan hoşlanan bitkiler, çay ilavesiyle iyi sonuç verecektir.

Çiçek gibi dayanışma

Dayanışma köşemizde bu hafta altın kalpli birine yer vermek istiyorum: Nuran Polat. Nuran Hanım, evinde yetiştirdiği özel hoya çiçeği türlerini satışa sunuyor. Elde ettiği tüm geliri sokak hayvanlarının tedavisi ve beslenmesi için harcıyor. ‘nuran.polat1’ adlı Facebook hesabı üzerinden Nuran Hanım’la iletişime geçebilirsiniz.