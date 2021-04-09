Futbol Dünya futbolunun en büyük rekabeti El Clasico cumartesi özel yayınlarla D-Smart’ta

Dünya futbolunun en büyük rekabeti El Clasico cumartesi özel yayınlarla D-Smart’ta

Futbol

Dünya futbolunun en büyük rekabeti El Clasico cumartesi özel yayınlarla D-Smart’ta

Dünya futbolunun en büyük rekabeti olan Real Madrid – Barcelona ( El Clasico ) maçının tüm heyecanı cumartesi akşamı özel yayınlarla D-Smart’ta yaşanacak. D-Smart Özel yayınlarının konuğu Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli kalecilerinden ve Barcelona kalesini korumuş tek Türk Rüştü Reçber.

09 Nisan 2021, Cuma 17:25 Son Güncelleme:
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Cumartesi akşamı 20.00’de başlayacak El Clasico Özel programında D-Smart spiker ve yorumcuları stüdyoda maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken, TFF UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber programa konuk olarak maç öncesi analizlerini D-Smart izleyicileriyle paylaşacak. Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynanacak maç öncesinde Dündar Keşaplı, stadyumdan canlı bağlanarak son gelişmeleri aktaracak.

LaLiga’da şampiyonluk düğümünü çözecek El Clasico saat 22.00’de başlayacak ve maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı yayınlanacak. 

Maç sonrasında canlı bağlantılar ve usta yorumlarla El Clasico ile ilgili tüm değerlendirmeler El Clasico Özel maç sonu programıyla ekrana gelecek. 5 saatlik El Clasico keyfiniz D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yaşanacak.

20.00 EL CLASICO ÖZEL ( 77. KANAL SPOR SMART )

22.00 EL CLASICO ( REAL MADRID – BARCELONA ) ( 77. KANAL SPOR SMART )

00.00 EL CLASICO ÖZEL ( 77. KANAL SPOR SMART )


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