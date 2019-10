56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim'de başlıyor. Festivalin bugün açıklanan Dünya Sineması bölümünde, Cannes'dan Venedik'e, Sundance'ten Toronto'ya, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film, Antalya'da ilk kez sinemaseverle buluşuyor. Seçkide yer alan, Billie Piper'ın yönettiği Rare Beasts / Ayrık Otlarıve Oscar yarışının güçlü adaylarından Lauren Greenfield belgeseli The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadınise Türkiye'de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek.

CANNES'DAN ANTALYA'YA

Dünya Sineması bölümünün çok konuşulacak filmlerinden dördü, bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nden geliyor. The Host / Yaratık (2006), Mother / Ana (2009), Snowpiercer (2013) gibi modern sinema klasikleriyle tanınan ve en son Okja (2017) ile tartışmalar yaratan Bong Joon Ho'nun Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan kara komedisi Parasite / Parazit; Brezilyalı yönetmen Karim A'nouz'un Cannes'ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Film seçilen, görsel tasarımıyla etkileyici bir epik sinema örneğine dönüşen son filmi The Invisible Life Of Eurídice Gusmão / Görünmez Yaşam', Tomboy (2011) ve Girlhood (2014) filmlerinin Fransız yönetmeni Céline Sciamma'nın eleştirmenlerce övgülere boğulan, Indiwire'ın 'Yılın En İyi Filmi' olarak duyurduğu ve Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü'nün yanı sıra, Kuir Palmiye'yi de alan draması Portrait Of A Lady On Fire / Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, Antalya'da ilk kez gösterilecek.

Parasite

Cannes'da yarışma dışı gösterilen ve Oscar adaylığı garanti olarak görülen Diego Maradona adlı belgesel de seçkinin merak uyandıran bir diğer filmi. Senna (2010) ve Amy (2015) gibi belgesellere imza atan Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia'nın, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış 500 saati aşkın görüntüyü kurgulayarak oluşturduğu, Arjantinli efsanevi futbol oyuncusu Diego Armando Maradona'nın 1980'lerdeki hayatına odaklanan belgeseli, tüm zamanların en iyi futbolcusunun duygusal ve ateşli portresini perdeye taşıyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Dünya Sineması'nda yer alan iki film Türkiye'de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Bunlardan ilki 'Doctor Who' (2005), 'Secret Diary of a Call Girl' (2007), 'Mansfield Park' (2007) gibi kült televizyon dizilerinin ödüllü oyuncusu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan 'Rare Beasts / Ayrık Otları' olacak. Piper'ın başrolünü Lily James, David Thewlis ve Kerry Fox gibi isimlerle paylaştığı film, dünya prömiyerini yaptığı Venedik'te eleştirmenlerce yılın en iyi romantik komedilerinden biri olarak gösterildi.

The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadın

Türkiye galasını yapacak bir diğer film ise Oscar yarışının bir diğer güçlü adayı olarak gösterilen Lauren Greenfield belgeseli 'The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadın.' 'Thin' (2006), 'The Queen of Versailles' (2012) gibi sıra dışı belgeselleriyle tanınan Greenfield'in büyüleyici bir yolsuzluk portresi çizdiği filmi, 1972 yılında ilan ettiği sıkıyönetimin ardından 20 yıl süren diktatörlüğü boyunca binlerce muhalifini hapse attırdığı ve öldürdüğü iddia edilen Filipinler Başbakanı Ferdinand Marcos'un eşi 'Demir Kelebek' Imelda Marcos'u anlatıyor.

