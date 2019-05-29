Dünya tıp literatürüne girdi! Karaciğer damarını kalbine diktiler

Denizli’de yaşayan iki çocuklu Türkan Ünlü (51) ile PTT emeklisi Mehmet Ünlü’nün (75) çiftinin oğulları Mesut, 6.5 aylıkken dünyaya geldi. Ünlü çifti oğullarını 59 gün sonra kucaklarına alırken Mesut’in sağlık sorunları başladı. Mesut romatizma tanısıyla yıllarca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde takip edilirken bir yandan da eğitim hayatını sürdürdü. Ancak geçen yıl talihsiz çocuğa karaciğerin kanını boşaltan toplardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu oluşan Budd Chiari sendromu tanısı koyuldu. Buna bağlı karaciğer yetmezliğine giren Mesut Ünlü hastanye sevk edildi.

Hayatının kurtulması için karaciğer nakli olması gereken Mesut'un imdadına Anamur’da yaşayan teyzesi Fatma Tarım (37) yetişti ve gönüllü verici oldu. Doç.Dr. Murat Kılıç, Op.Dr. Cahit Yılmaz, Op.Dr. Kamil Kılıç, Op.Dr. Rasim Farajov ve Op.Dr. Zaza Iakobadze’den oluşan ekip ameliyat hazırlığı yaparken Prof.Dr. Suat Büket başkanlığındaki kalp damar cerrahisi ekibi naklin gerçekleşmesi için Mesut’un kalbine ilk müdahaleyi yaptı. Ardından nakil gerçekleşti. 7 Ağustos 2018’de başarıyla gerçekleşen eş zamanlı kalp ameliyatı ve nakil sonrası Mesut için yeni bir hayat başladı.

EN PRESTİJLİ OTURUMDA ANLATILDI

Op.Dr. Cahit Yılmaz, literatüre geçen bu başarı öyküsünü ve ekip olarak katıldıkları Kanada’nın Toronto şehrinde 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Karaciğer Nakli Kongresi’ndeki (ILTS Annual Congress 2019) sunumlarını şöyle anlattı:

"Mesut bize Denizli’den acil sevkli olarak ambulansla geldiğinde genel durumu kötü, bilinci uykuya meyilli, karnı toplanan aside bağlı olarak çok şişti. Hastanın tanısı Budd Chiari sendromuna bağlı karaciğer yetmezliği idi. Bu hastalık karaciğerin kanını boşaltan toplardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu oluşuyor. Sıklıkla ölümcül seyreden, nadir görülen bir hastalıktır. Bazen bu pıhtı karaciğerin toplardamarından vücudun anatoplar damarına (venacava) uzanır. Mesut’ta pıhtı bundan da öteye kalbin sağ kulakçığına uzanmaktaydı. O yüzden nakil sonrası yeni karaciğerin toplardamarını anatoplar damara değil, direkt kalbe bağlamamız gerekiyordu. Kalp damar cerrahisi ekibi diafragmayı açıp kalbi hazırladı ve pompaya girmeden (kalp çalışırken) karaciğerin toplardamarı kalbe dikildi. Hastamız 25 günlük hastanede yatış sonrası şifa ile taburcu oldu. Şimdi rutin kontrollerine devam ediyor, düzenli kan sulandırıcı kullanıyor.

'DÜNYADA 10 VAKA VAR'

Dünyanın dört bir yanından karaciğer nakli konusunda çalışan başta transplant cerrahları olmak üzere yüzlerce doktorun katıldığı kongreye dört poster sunumuna ek olarak bir sözlü bildirimiz kabul edildi. Sözlü bildirimiz en prestijli toplantı olan Vanguard oturumuna seçildi. Vanguard öncü- ilk yapılan anlamında. Yeni tekniklerin anlatıldığı oturum. Bu oturumda Budd Chiari sendromlu hastada naklin mümkün olabilmesi için karaciğerin toplar damarının direkt kalbe dikildiği tekniği video görüntüleriyle yaptık. Mesut Ünlü ile birlikte aynı teknikle ameliyat edilen H.Ç ve R.D adlı hastalarımızla ilgili sunum yoğun ilgi gördü. Toplantının konsepti gereği sunumun değerlendirmesi dış merkezden bir cerrah tarafından yapılıyor. Bizim değerlendirmemizi dünyada en çok karaciğer naklinin yapıldığı Kore’deki Assan Medical Center’dan Prof.Dr.Gi-Won Song yaptı. Dünya literatüründe 10 vaka olduğunu, üçünün ekibimiz tarafından yapıldığını, bu vakaların zor ve çok üst düzey cerrahi teknik gerektirdiği yorumunu yaptı. Bu değerlendirmeler karşısında çok büyük gurur yaşadık."

'OĞLUMUZ ELİMİZDEN UÇUP GİDİYORDU'

Öte yandan oğlunu hastaneye yürüyemez, konuşamaz hale getirdiğini belirten Mehmet Ünlü, "Oğlumu kaybetmek üzereydim. Tomografisinde 4 pıhtıyı da görmüştüm. Doktorlar pıhtının kalbe gitmesi halinde ölebileceğini, beyne gitmesi halinde felç olabileceğini söyledi. İki ameliyat 13.5 saat sürdü. Bu ameliyatların dünyada sayılı olduğunu söyledi. Ben onlara güvendim, Allah hepsinden razı olsun. Oğlumuz elimizden uçup gidiyordu, doktorlarımız onu yeniden hayata döndürdü. Mesut şu anda çok iyi, yeni bir hayata başladı" diye konuştu.

İHA