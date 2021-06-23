70 ülkede 200’den fazla sanatçı 2500’den fazla konser ve dans gösterisi ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde dünyaca ünlü isimleri hayranları ile buluşturan Pasion Turca sektördeki 20. yılını Temmuz ayı itibariyle 1 sene boyunca çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

2021 Temmuz ayı itibariyle birçok etkinlikle 20. yılını kutlayacak olan Pasion Turca, 2021/22 sezonu içinde Pink Martini, Buika, Loreena MacKennitt, LP, Monica Molina, Mariza, Los Vivancos gibi onlarca starı ülkemize getirmeyi planlarken, 20 yıldır çalıştığı sanatçıların da sahnede olacağı dev bir konser organize etmeye hazırlanıyor. 20. yıl kutlamaları çerçevesinde çalıştığı şarkıcılarının eserlerini de bir albümde toplayacak olan şirket, yepyeni projelere de imza atmaya devam ediyor.

Dünya Müziği ve Pop Müziğin yanında Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin özgün örneklerini de sunan Pasion Turca, Pop Müziğin genç sesi ve Arap dünyası için Türkiye’den ilk defa lanse edilecek Ragıb Narin, Dünya Müzik Listelerinde “Assolist” albümüyle ilk kez Klasik Türk Sanat Müziği ile yer bulan Efruze, yazdığı şarkılar ile ses getiren Ezgi Ayçe, Harem ile kariyerine adım atan ve 50’nin üzerinde ülkede performans sergileyen DJ Kaan Gökman, Dünyaca ünlü starlar ile kariyerini yurtdışına da taşıyacak olan Barbaros ve Türkülerimizi dünyaya taşıyacak Elif Sanchez’i yeni prodüksiyonlarla dinleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

20. yıl kutlamalarına birkaç ay geç başlıyoruz

Uluslararası Müzik ve Dans organizasyonlarının yanında yakın zamanda Televizyon sektöründe de yeni formatlarla izleyicilerle buluşacaklarının müjdesini veren Pasion Turca CEO’su Sinan Ufuk Nergis, geride bıraktıkları 20 yılın ardından şunları söyledi “Pandemi nedeni ile 20. yıl kutlamalarına birkaç ay geç başlıyoruz. Ortağım Vito Montaruli ile bizi 20 yıldır takip eden seyircilerimize dünyanın birçok ülkesinde sürprizler hazırlıyoruz. Bu zor zamanlar elbette bitecek ve yakında normal rutinimize en kısa zamanda döneceğiz”.

Ülkemizde Bodrum Caz Festivali, Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası İzmir Festivali, Uluslararası Bursa Festivali, Uluslararası Çanakkale Troia Festivali gibi uluslararası birçok festivalde Svetlana Zakharova’dan Emma Shaplin’e, Jane Birkin’den Lara Fabian’a, Paco de Lucia’dan Despina Vandi’ye sanat dünyasındaki yüzlerce ikonik ismi ülkemize getiren Pasion Turca’nın eş CEO’su Vito Montaruli ise “Türkiye için yıllar içinde çok güzel çalışmalar yaptık. Türkiye’yi İspanya’da ve İspanyolca konuşulan ülkelerde bir marka haline getirdik. Türkiye’nin dünyada sunulduğu en büyük festivallerinden biri “La Mar de Musicas” ile Sezen Aksu’dan Burhan Öçal’a, Mercan Dede’den Kardeş Türkilere, Erkan Oğur’dan Galata Mevlevihanesine 14 dev ismi Cartagena’ya götürmüştük. Harem ile yaptığımız dünya turneleri, Buika, LP, Pink Martini gibi ilk defa sunduğumuz isimlerle çalışmamız bizler için çok önemli’ diyor.