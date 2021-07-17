Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü ile ekibi, doğuştan yemek borusu kapalı (özofagus atrezisi) olan 1 yaşındaki hastaya, dünyada bir ilk olan robotik cerrahi yöntemi ile yemek borusu yerine mide çekme ameliyatı gerçekleştirdi. Dünyada bu yöntemle ameliyat edilen ilk ve en küçük hastayı sağlığına kavuşturan Doç. Dr. Dökümcü, Posta.com.tr’ye konuştu.

HASTANIN SİZE BAŞVURDUĞUNDAKİ DURUMUNDAN VE AMELİYAT KARARINDAN BAHSEDER MİSİNİZ?

Dökümcü ameliyata ilişkin şunları dile getirdi: "Hastamız ilk kez 10 aylıkken (Nisan 2021) ağızdan beslenememesi nedeniyle merkezimize getirildi. Annesinin karnındayken Down sendromu ve yemek borusunun kapalı (Özofagus atrezisi) olduğu saptanmış ve doğum gerçekleştikten sonra da yemek borusunun hemen tamir edilmesi mümkün olmadığı ve tükürüğünü yutabilmesi için kapalı olan yemek borusu boynuna ağızlaştırılmış. Aynı zamanda karnından beslenebilmesi için midesine tüp yerleştirilmiş ve bu yaşına kadar karnından beslenerek büyütülmüş. Boynu ile midesi arasında yemek borusu bulunmadığı ve ağızdan beslenebilir hale gelmesi için yemek borusu yerine başka bir organın kullanılması gerekiyordu. Bu amaçla dünyada en çok kullanılan organlar kalın bağırsak ve midedir. Bu konuda Türkiye’de ilk kurulan Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı olan merkezimizde aileye uygulanan tüm yöntemleri; açık, çok delikli kapalı, tek delikli izsiz yöntemler ile robotik cerrahi yöntemlerini anlatıp tercihlerine sunduk. Son olarak aileyle birlikte robotik cerrahi yöntemiyle bu ameliyatı uygulamaya karar verdik.

Doğumdan sonra uç uca getirilemeyen uzun aralıklı özofagus atrezisi hastalarında mide çekme ameliyatları 40 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. 2007’de ise ilk çok delikli kapalı yöntemle (multi-port laparoskopi) mide çekme ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Robotik mide çekme ameliyatı günümüze dek sadece erişkinlerde yemek borusu kanserleri için sınırlı merkezde uygulanmıştır. Hastamızın 1 yaşında ve özofagus atrezisi tanısı olması nedenleriyle dünyada bu ameliyat uygulanmış ilk ve en küçük hastadır.

HASTANIN ŞU AN DURUMU NASIL?

Hastanın ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan yoğun bakım sürecini tamamladı ve servise ailesinin yanına geçti. Solunum cihazından 4. günde ayrıldı, tedavileri kesildi ve ameliyatın 6. gününden beri ağzından beslenir halde taburculuk aşamasında.Mide çekme ameliyatlarının sonuçları genelde yüz güldürücüdür, dünyada başarı oranları bu ameliyatlardan sonra %70-90 civarındadır. Ameliyatları daha kaliteli enstrümanlarla yaptıkça daha hızlı iyileşme, daha az ağrı ve daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Teknolojik imkanlar, bilgi birikimi ve cerrahi deneyim açısından uluslararası alanda tıp literatürüne önemli katkıda bulunuyoruz. Bu elbette tek bir kişinin başarısı değil, başta bu imkanları bizlere sunan üniversite ve hastane yönetimimiz ile yol gösterip desteğini esirgemeyen hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz minnetlerimi belirtmek isterim.

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