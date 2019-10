Dünyadaki en güzel ikiz kardeşleri görünce sizin de içiniz ısınacak

Posta.com.tr

Güzellikleri ile büyülendiğimiz bu muhteşem ikizlere bir göz atmanızı öneriyoruz!





Bu çarpıcı ikili, Kaliforniya'da hesaplanan tarihten önce doğmuşlardı, ancak neyse ki sağlıklıydılar. Anne ve babaları Kevin ve Jaqi Clements, ikizlere isimlerini onlar henüz doğmadan önce koymuşlardı. Jaqi: “Dört buçuk hafta erken geldiler, fakat şimdi onların bu denli güçlü ve sorumluluk sahibi kişiliklerine baktığımızda neden erken ve habersiz dünyaya geldiklerini anlıyoruz.”





İkizler doğar doğmaz, hastanedeki doktorlar ve hemşireler bile onların güzellikleri karşısında hayrete düşmüştü. Büyüdüklerinde de durum hemen hemen aynıydı. 6 ay sonra, anneleri Jaqi, kızlarını model dünyasına tanıttıysa da, hemen sonrasında fikrini değiştirdi çünkü Clements, 2 yaşındaki oğulları Chase'e ve ikiz kızlarına tek başına bakmak zorunda kaldı. Durum böyleyken, modellik işi günlük yaşamlarını çok daha zorlaştırırdı.

















Ancak, 2017 yılında Jaqi, bu konuda yeniden atılım yapmaya hazırdı. Kızları büyüyor ve kendilerini geliştiriyorlardı; dans rutinlerini izleyicilerin önünde gerçekleştirmeyi çok seviyorlardı. Bu nedenle, kızlarının da rızasıyla, bazı endüstri bağlantılarına yaklaştı ve ikiz kızları Ava ve Leah için iki farklı ajans ile anlaşma imzaladı.





Jaqi, ayrıca kızlarının eğitimini de ihmal etmedi. Instagram üzerinden kızları için herhangi bir çekim teklifi geldiğinde, ikizlerin okuldaki derslerini kaçırmamaları için çekimleri hafta sonları veya okuldan hemen sonrası için planlıyordu. Şayet çekimler bir ajans dahilinde okul saatlerinde yapılacaksa, ikizlere derslerinde ayrıca yardımcı olmaları için özel öğretmenler tutuluyor ve gerekli destek sağlanıyordu.





İkizler sete gidecekleri zaman, işlerinin çoğunun gerçekleştiği yer olan, kendilerine 2 saatlik mesafedeki Los Angeles'a gitmek için bir hayli erken kalkıyorlar. Bazen, anneleri Los Angeles'ta arkadaşlarıyla onlara bir öğle yemeği, akşam yemeği ya da biraz eğlence planlayarak onları şaşırtıyor. E tabii, böyle bir yaşta hem okuyup hem çalışırken hayata biraz eğlence katmak olmaz mı?





Modellik kariyerlerinin ilk günlerinde, anneleri Jaqi, eski kamerası ve cep telefonu ile ikizlerin fotoğraflarını çekiyordu. Şimdi ise, bu işin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını tercih ediyor çünkü artık eşsiz görüntüler yakalamak için birçok püf noktası var.

















Bunca yılın sonunda, bu muhteşem ikizler, Crocs, Sandcastle Magazine, Target, Skechers, Recess Kids ve daha pek çok ünlü markada başarılı bir şekilde yer aldılar. İnkar edilemez doğal güzellikleri, her daim herkesin kalbini çaldı.





İkizler modelliğe adım attıkça, işin tadını aldı ve daha fazlasını istedi. Jaqi ise kızlarının mutlu olduğundan emin olmak istedi. Kızlar gün geçtikçe büyüyordu ve ebeveynleri onlar hakkında ne yapacağından bir türlü emin olamıyordu. Bu sebeple, Jaqi onları dans ve yüzme derslerine yazdırdı. Yedinci yaş günlerinde ise yeniden modelliğe adım atmalarını sağladı. Çünkü ikizlerin 7 Temmuz'da doğmasından bu yana 7 sayısının kendileri için şanslı sayıldığını düşünüyordu.

















Bu zarif güzellik bütün ailede var! İkizlerin bu etkileyici bakışlarını anne ve babalarından aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Ayrıca kızların erkek kardeşi olan Chase Robert'ın tıpkı kardeşleri gibi gelecek vaat eden bir model olduğunu ve basketbol oynamayı sevdiğini öğrenince şaşırabilirsiniz.





Clements ailesi için hayatlarındaki her şeyi değer kılan, deneyimlerinin tadını çıkarmayı bilmeleridir. Aile şimdiki macerasına gelecekte de daha büyük başarılarla devam edecek. Her ne kadar giyinmeyi, şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve ilgi odağı olmayı seven Ava ve Leah kardeşler izleyicilerinden birtakım eleştirilere maruz kalsa da, ailelerinin her zaman onların arkalarında olduğunu biliyorlar.