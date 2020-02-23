Dünyanın en eski figüratif oyun setinin parçaları bulundu

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak eserlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Siirt'teki Başur Höyük'te yapılan kazıda 2012 yılında bulunan ve milattan önceki dönemlere ait olduğu belirtilen "oyun seti"nin eksik parçaları da ortaya çıkarıldı.

ABD'de yayımlanan görsel sanatlar dergisi Artnews tarafından son 10 yılın en önemli arkeolojik çalışmaları arasında gösterilen Başur Höyük'teki kurtarma kazıları tamamlandı.

Son kazılarda oyunun eksik taşları da bulundu

Kazı Başkanı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Sağlamtimur, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 2007 yılında başlayan kazılarda Mezopotamya tarihine ilişkin önemli verilere ulaşıldığını bildirdi.

Kazılarda 2012 yılında bir mezarlıkta 5 bin yıl önce oynandığı düşünülen oyun taşlarının bulunduğunu, bunun dünyanın en eski figüratif oyun seti olarak tanımlandığını aktaran Sağlamtimur, son kazılarda oyunun eksik taşlarını da bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mezopotamya ve Anadolu’da tarihlenebilen en erken oyun seti

Haluk Sağlamtimur, “Oyunun birkaç parçası eksikti, onları da son kazılarda ortaya çıkardık ve seti tamamlamış olduk. Bu oyun seti çok önemli, Mezopotamya ve Anadolu'yu kapsayan geniş bir coğrafyada tarihlenebilen en erken oyun seti. Bunlar milattan önce 3100 ile 2900 yılları arasına tarihleniyor. Olasılıkla bu bir mezar hediyesi. Bu oyun seti, çok da oynanmış gibi görünmüyor, yani üzerinde aşınma yok. Bu açıdan önemli. Son kazılarda da eksik figürleri bulmuş olduk ve gerçekten sevindik." diye konuştu.