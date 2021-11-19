Dünyanın en eski ziynet eşyaları! Tam 150 bin yaşında!

Fas'ta iki ay önce keşfedilen "dünyanın en eski ziynet eşyaları" başkent Rabat'taki tarihi Şellah bölgesinde sergilenmeye başlandı.

Fas'ta "dünyanın en eski ziynet eşyaları" sergilendi. 150 bin yaşındaki eserler başkent Rabat'taki tarihi Şellah bölgesinde sergilenmeye başladı. 32 parça deniz kabuğundan oluşan koleksiyon, Fas Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından tanıtıldı.









Eserleri, ABD'li ve Faslı bilim insanları, eylül ayında Fas'ın batısındaki Suveyra kenti yakınlarındaki Bizmun Mağarası'nda keşfetti. Koleksiyonun kurutularak şekil verildiği ve 150 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi. İnsanlar arası iletişimde de kullanıldı.

İNSANLAR ARASINDA İLETİŞİMDE KULLANILMIŞ

Deniz kabuklarının ve salyangozların sadece ziynet eşyası olarak değil insanlar arası iletişimde de kullanıldığına dikkat çekildi. Sergi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, buluşla ortaya çıkan sonuçlardan birinin de simge olgusu olduğu ifade edildi.

Deniz kabuklarının, süs eşyasının yanı sıra simge olarak da kullanılması, dilin varlığına işaret ettiği sonucunu da ortaya çıkardığı belirtildi.

Söz konusu deniz kabuklarının sadece Fas'ta kullanılmadığı, Cezayir gibi kuzey Afrika'da başka ülkelerde 35 bin, güney Afrika'da ise 75 bin yıllık objeler bulunduğu bilgisi verildi.