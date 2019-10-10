Dünyanın en korkusuz hayvanı: Bal porsuğu

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'En acımasız' ve 'en korkusuz' hayvan olarak adlandırılan bal porsukları, genellikle Afrika, Güneybatı Asya ve Hindistan'ın güneybatı kısımlarında yaşıyor.

İsminin bal porsuğu olmasının nedeni ise, balı çok sevmelerinden kaynaklanıyor.

Bal porsuğu, sansargiller ailesinden geliyor ve zorlu yaşam koşullarına aşırı derecede dayanaklı olmasıyla biliniyor.

Pes etmek nedir bilmiyor

Bal porsuğu, 'en korkusuz hayvan' unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na da adını yazdırmış bir canlı. Korku hormonunun bulmadığı iddia edilen bu hayvan, aslandan yılana kadar her boyutta canlıya kafa tutabilir. Hatta yenileceğini bilse bile, girdiği mücadeleden vazgeçmez.

Kısa süre önce sosyal medyada yayılan bir görüntüde, bal porsuğunun yavrusunu yakalayan leopar ile verdiği mücadele herkes tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

Anne bal porsuğunun leoparın üstüne yürümesi ve onu korkutup kaçırması, daha sonra da yavrusuna alması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Bal porsukları kendilerine iyi bakarlarsa 24 yıl kadar yaşayabilirler. Uzunlukları 55 ila 77 santimetre arasında değişen bal porsuklarının kilosu ise erkeklerde 9-16 kilo, dişilerde 5-10 kilo arasında değişiyor.

Her şeyi yiyebilir

Yılandan arı larvasına kadar her şeyi yiyebilecek potansiyele sahip olan bal porsuklarının bağışıklık sistemleri oldukça güçlüdür. Hatta bir fili öldürebilecek güçteki yılan zehri, bal porsuklarını etkilemiyor.

Zehirli bir yılanı yerken zehirden etkilenip bayılan bal porsuğu, uyandığı zaman tekrar yılanı yemeye devam edebilir.

Genellikle tek yaşamayı seven bal porsukları yalnızca çiftleşme dönemlerinde partnerleriyle bir araya gelir.