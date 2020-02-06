'Dünyanın en kötü kedisi' yeni yuvasına kavuştu

Dünyanın en kötü kedisi olarak adlandırılan Perdita, günlerini barınakta geçiriyordu. Mitchell County Animal Rescue adlı kurum Perdita için bir Facebook ilanı verdi ve yuva aradığını belirtti. İlanda ayrıca, Perdita'nın 'dünyanın en kötü kedisi' olduğu ve "Hasta olduğunu düşünüyorduk. Ama sadece pislik çıktı" ifadeleri yer aldı. 50'den fazla sahiplenme başvurusu yapılan ilanın ardından sonunda Perdita, sonsuza dek mutlu olacağı yuvasına kavuştu.









Perdita'nın yeni sahipleriyle tanışma anı sosyal medyada paylaşıldı.





Barınağın direktörü Amber Lowery 4 yaşındaki Perdita'nın Noel arifesinde barınağa geldiğini açıklamıştı. Lowery 'Şu anda ona bakıyorum. Küçük yatağında yuvarlanıyor. Tatlı ve sevimli gözüküyor ama onu sevmek istediğiniz anda patiyi vuruyor. Bir yerinin acıdığını düşündük ve veterinere götürdük. Veteriner 'Hayır, bu kedi sadece bir pislik' dedi' ifadelerini kullanmıştı.



