Dünyanın en yaşlı pandası Xin Xing hayatını kaybetti

Xinhua ajansının haberine göre ülkenin Çongçing kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan Xin Xing, 21 Ekim’de halsizlik ve iştahsızlık belirtileri göstermeye başladı. İlerleyen günlerde sağlık durumu kötüye giden panda, nefes darlığı, öksürük, karın şişliği ile dışkılamada sorunlar yaşadı. Panda, tüm çabalara rağmen kurtulamadı ve 8 Aralık’ta öldü. Xin Xing’in ölümüne ilişkin yapılan anatomik ve patolojik analizler, pandanın ilerleyen yaşının ve çoklu organ yetmezliğinin, sindirim sisteminde sorunlara ve kanda protein eksikliğine neden olduğunu gösterdi. Söz konusu sağlık sorunlarının da dişi pandanın solunum ve sindirim sisteminde enfeksiyona yol açarak ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Panda ailesinin reisi

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, ülkenin Sıçuan eyaletindeki Baoşing ilçesinde 1982 yılında doğan Xin Xing, 1 yaşında Çonçing kentindeki hayvanat bahçesine getirilmişti. 150’den fazla üyesi bulunan bir panda ailesinin reisi durumundaki Xin Xing’in yavruları, ABD, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülke ve bölgede bulunuyor.

Çin'in ulusal değeri

Pandalara, Çin halkı tarafından büyük sempati beslenirken, bu canlılar Çin’in ulusal değeri olarak da görülüyor. Söz konusu canlılar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pandalar, Çin’in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de panda diplomasisi olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957’de Sovyetler Birliği’ne hediye edilen "Pingping" ile başlamıştı. Çin’in yabancı ülkelere kiraladığı pandaların sayısı ise 50’ye yaklaşıyor.





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