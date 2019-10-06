Duyarlı çift

Geçtiğimiz şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol ile Alişan, oğullarının eşyalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Çift, Burak'a gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırıyormuş.

EKMEĞİNİ KENDİSİ YAPIYOR

Eşi Kadir Doğulu ile kamp kurarak yaptığı doğa tatilleriyle sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, organik yaşama merak sardı. Evinde ekmeğini bile kendisi yapmaya başlayan ünlü oyuncu, yapay olan her şeyden uzak duruyormuş.

DOKTOR TARİFELERİ

Şu sıralar ‘Mucize Doktor’ dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez'in bölüm başı aldığı ücreti öğrendim. Otizmli doktor rolüyle ekrana gelen Ölmez, haftada 70 bin TL kazanıyormuş.

2006 yılında yayınlanan ‘Doktorlar’ dizisinde başrolde yer alan Kutsi o dönem 30 bin TL alırken, Amerika'dan Türkiye'ye uyarlanacak olan Dr. House dizisinin başrolünde yer almaya hazırlanan Timuçin Esen de 60 bin TL'ye anlaşmış.



