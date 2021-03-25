5 BİN HİZMET...

Ali Taha Koç, “AB, Avrupa’daki 36 ülkeye bizi de dahil etti ve ‘Dijital Devlet’ uygulamalarında kullanıcı odaklılığını ölçtü. Burada Türkiye 4’üncü sırada. İlk 3’te nüfusları çok küçük ülkeler var. Yani lider konumundayız. e-Devlet’te 5 binin üzerinde hizmet veriliyor ve 53.9 milyon vatandaş kullanıyor. Artık e-Devlet’i Dijital Türkiye Portalı’na çevireceğiz. Sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü başvurunun yapılabileceği bir kapı haline getireceğiz” diye konuştu.

TÜRBÜLANSI AŞIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da Asya’nın cari fazla, Batı’nın ise cari açık veren coğrafya haline geldiğini kaydederek şu açıklamayı yaptı: “Asya’daki tasarruf sahipleri Batı’daki insanların kaynak ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

ABD’nin 2020 cari açığı son 10 yılın rekoru oldu. Bir tarafta çok ciddi tasarruf açığı, diğer tarafta fazlası var. Tasarruf oranının artırılması gerek. Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisini 2008 benzeri bir türbülans bekliyor. Elbette bizi de etkileyecek. Türkiye, şu anda yaşadığı türbülansı aşacak, sakinleşecek ve yoluna devam edecek. Türkiye’yi ve İstanbul’u konuştuğumuzda inanılmaz bir potansiyelden bahsediyoruz” diye konuştu.

YATIRIM ÖNE ÇEKİLDİ

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ise pandemi ile birlikte, gücünü dijitalleşmeden alan yepyeni bir dünya düzeniyle tanışıldığını söyledi. Aksoy, “2019’da 1.1 milyar olan e-Devlet Kapısı’na giriş sayısı 2020’de 2.3 milyarı aştı. Halihazırda yaklaşık 54 milyon vatandaşımız, e-Devlet üzerinden sunulan 5 bin 456 hizmetten yararlanıyor. İşletmeler de bu yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti” dedi.

YAPAY ZEKANIN GÜCÜ

E-ticaretin ciddi bir ivme kazandığına vurgu yapan Aksoy şunları söyledi: “Türkiye’de 2020’nin tamamında 200 milyar TL’yi aşkın e-ticaret hacmi yakalandı. Dünya genelinde siber güvenlik harcamaları 2022’de 133.7 milyar dolara ulaşacak. 2023’e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6.8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Bugün korona karşısında dünyayı ayakta tutan nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka ve bulut gibi teknolojiler yarın dünya ekonomisinin tekrar toparlanmasının mimarları olacak.”