Kültür & Sanat E-kütüphaneden binlerce kitap okundu

E-kütüphaneden binlerce kitap okundu

Kültür & Sanat

E-kütüphaneden binlerce kitap okundu

Corona virüs nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e-kütüphanesinden 12 bin kitap okudu.

02 Nisan 2020, Perşembe 11:17 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgının yayılmaması için 'Evde Kal' çağrısıyla yaşamlarını evlerine sığdıranlar kitap okumaya yöneldi. Evlerinde bulunanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu e-kütüphaneye ilgi gösterdi. Öğrenciler ve kitap okumayı seven vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi içinde yer alan Halk Kütüphanesi ve Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde yer alan 23 bin e-kitabı 'kütüphane.kocaeli.bel.tr' web adresine giriş yaparak ücretsiz okuyabiliyor. Vatandaşların evden çıkamadığı günlerden bugüne kadar site üstünden 12 bin kitap okundu.

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