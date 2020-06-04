E-sınav nedir? Ne kazandırır?

Akıllı Sınav Sistemi, dünyanın evrilmekte olduğu 'dijital dünya' gerçeğini görerek bu yeni dünyanın alanındaki öncülüğü üstlenen, yapay zeka altyapısına sahip, eğitimde veri bilimi ve öğrenme analitiklerinin olanakları kullanılarak tasarlanmış bir eğitsel ölçme-değerlendirme sistemi. Akıllı Sınav Sistemi, ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde, öğrencilerin evlerinden çıkmadan, YKS disiplini içinde deneme sınavına girmelerini sağlıyor. Öğrenciler bu sistem üzerinden gireceği sınavların sonunda performanslarını, güçlü-zayıf yönlerini, akranları arasındaki yerini, konular bazındaki konumunu, gireceği sınavlar doğrultusunda gelişimlerini gözlemleyebilecekler. Bu olanaklar, Akıllı Sınav Sistemi’nin Genel Değerlendirme Bölümü’nde öğrencinin kendini değerlendirmesi ve bundan sonraki hazırlık sürecini yönetmesi için sunuluyor. Bu sınavların her aşaması alanında yetkin akademisyen, öğretmen ve uzmanlarca hazırlandı.

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