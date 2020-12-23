Ebeveynlere önemli uyarı: Bu daireyi mutlaka önemseyin

Hemşire Nikki, yeni yürümeye başlayan çocukların üzüm de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan öğelerle boğulmasını nasıl önleyeceğini gösteriyor.

Nikki, evindeki eşyaların boğulma tehlikesi olup olmadığını görmek için kullandığı basit numarayı Instagram'da paylaşarak şöyle diyor: 'En sevdiğim ebeveynlik hilesine merhaba deyin!'

Nikki şöyle devam etti: 'Yiyeceklerin veya küçük öğelerin çocuklarım için boğulma tehlikesi oluşturup oluşturmadığını bu şekilde kontrol ediyorum.

Daire çocukların hava yolunun boyutunu gösteriyor

Daire yaklaşık 0-3 yaşındaki bir çocuğun hava yolunun boyutu. Bu deliğe herhangi bir şey sığarsa boğulma tehlikesi vardır.'Delikten düşürdüğü eşyalar arasında kiraz, patlamış mısır, bozuk para, üzüm ve diğer oyuncaklar var. Nikki, ebeveynlerin bu eşyaları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamalarını tavsiye etti. Bir anne Nikki'nin paylaşımına şöyle dedi: 'Bunu paylaştığın için teşekkürler, tam da çocukların oyuncaklarını boğulma tehlikesini ortadan kaldıracak şekilde sıralamak üzereyim, en küçüğüm de emeklemeye ve oyuncaklara uzanmaya başlayacak. Boğulma tehlikesi olan oyuncakları seçmenin çok akıllıca bir yolu!'





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