Doğum Öncesi Ebeveynlere önemli uyarı: Bu daireyi mutlaka önemseyin

Ebeveynlere önemli uyarı: Bu daireyi mutlaka önemseyin

Doğum Öncesi

Ebeveynlere önemli uyarı: Bu daireyi mutlaka önemseyin

Bebek hemşiresi olan ve Avustralya Melbourne'da yaşayan Nikki, bir daire oluşturmak için başparmağını ve işaret parmağını birleştiriyor ve deliğe sığabilecek öğelerin potansiyel tehlikeler olduğunu söylüyor. Yani bu deliğe sığan her türlü gıda ya da eşya parçası çocukların boğulmasında etkili olabilecek bir tehlike.

23 Aralık 2020, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hemşire Nikki, yeni yürümeye başlayan çocukların üzüm de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan öğelerle boğulmasını nasıl önleyeceğini gösteriyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Nikki, evindeki eşyaların boğulma tehlikesi olup olmadığını görmek için kullandığı basit numarayı Instagram'da paylaşarak şöyle diyor: 'En sevdiğim ebeveynlik hilesine merhaba deyin!'

Nikki şöyle devam etti: 'Yiyeceklerin veya küçük öğelerin çocuklarım için boğulma tehlikesi oluşturup oluşturmadığını bu şekilde kontrol ediyorum.

Daire çocukların hava yolunun boyutunu gösteriyor 

Daire yaklaşık 0-3 yaşındaki bir çocuğun hava yolunun boyutu. Bu deliğe herhangi bir şey sığarsa boğulma tehlikesi vardır.'Delikten düşürdüğü eşyalar arasında kiraz, patlamış mısır, bozuk para, üzüm ve diğer oyuncaklar var. Nikki, ebeveynlerin bu eşyaları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamalarını tavsiye etti. Bir anne Nikki'nin paylaşımına şöyle dedi: 'Bunu paylaştığın için teşekkürler, tam da çocukların oyuncaklarını boğulma tehlikesini ortadan kaldıracak şekilde sıralamak üzereyim, en küçüğüm de emeklemeye ve oyuncaklara uzanmaya başlayacak. Boğulma tehlikesi olan oyuncakları seçmenin çok akıllıca bir yolu!'


İlgili Haberler
5 çocuğu olacağını zannediyordu 17 çocuğu olunca dava açtı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
2020 yılında en çok tercih edilen estetik ameliyatlar
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Az bütçeyle çok etkinlik zamanı
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İyot eksikliği gebeliği tehlikeye sokabilir mi?