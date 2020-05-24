Ebru Şallı: Melek bahçemden de mutlu bayramlar
Oğlu Pars Tan'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi. Ebru Şallı'nın mesajı yine içimizi acıttı.
24 Mayıs 2020, Pazar 18:12 Son Güncelleme:
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16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığı ile olan savaşını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı "Ponçik" dediği 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirdi. Şallı, sokağa çıkma yasağından dolayı evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.
Instagram hesabından kutlama mesajı yayımlayan Ebru Şallı "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceginiz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.
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