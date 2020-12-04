Eda isminin anlamı nedir? Eda isminin yanına yakışan isimler
Eda isminin anlamı nedir? Eda ne demek? Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir , soruları anne baba adayları tarafından merak ediliyor. Kulağa hoş gelmesinin yanı sıra modern bir isim olan Eda ismi anne ve babalar tarafından merak ediliyor. Eda isminin anlamı nedir? Eda ne demek? Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir, sorularının cevapları için isim analizimiz...
04 Aralık 2020, Cuma 18:06 Son Güncelleme:
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Eda ismi kulağa hoş gelmesi ve modernliğini ile son günlerde en çok tercih edilen isimlerden biri haline geldi. Eda ismini tek başına kullanmak istemeyen anne ve babalar Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir, sorusunun cevapları için de araştırma yapıyorlar. Eda isminin anlamı nedir? Eda ne demek? Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir, diye merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler.
Eda isminin anlamı nedir?
Eda isminin anlamı 10 farklı anlamda karşımıza çıkıyor:
1. Nazik, edepli, terbiyeli
2.İpek Gibi, ipekten yapılmış; teni çok güzel olan, ipek tenli
3.Cilve
4.Caka, kurum
5.Alınan şeyi geri ödeme.
6.Yapma, yerine getirme.,
7. tarz, üslup
8.TDK Davranış, tavır
9.TDK İşve, naz
10.Bir vazifeyi yerine getirmek
Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Söylenişi: eda:
Kuran 'da geçiyor.
Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir?
Eda isminin yanına yakışan isimleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1.Ece
2.Nur
3.İpek
4.Naz
5.Peri
6.Melis
7.Neva
8.Aden
isimleri ülkemizde Eda isminin yanında en çok kullanılan isimler arasında yer alıyor.