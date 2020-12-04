Eda isminin anlamı nedir? Eda isminin yanına yakışan isimler

Eda ismi kulağa hoş gelmesi ve modernliğini ile son günlerde en çok tercih edilen isimlerden biri haline geldi. Eda ismini tek başına kullanmak istemeyen anne ve babalar Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir, sorusunun cevapları için de araştırma yapıyorlar. Eda isminin anlamı nedir? Eda ne demek? Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir, diye merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler.

Eda isminin anlamı nedir?

Eda isminin anlamı 10 farklı anlamda karşımıza çıkıyor:

1. Nazik, edepli, terbiyeli

2.İpek Gibi, ipekten yapılmış; teni çok güzel olan, ipek tenli

3.Cilve

4.Caka, kurum

5.Alınan şeyi geri ödeme.

6.Yapma, yerine getirme.,

7. tarz, üslup

8.TDK Davranış, tavır

9.TDK İşve, naz

10.Bir vazifeyi yerine getirmek

Cinsiyeti: Kız

Kökeni: Arapça

Söylenişi: eda:

Kuran 'da geçiyor.

Eda isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Eda isminin yanına yakışan isimleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1.Ece

2.Nur

3.İpek

4.Naz

5.Peri

6.Melis

7.Neva

8.Aden

isimleri ülkemizde Eda isminin yanında en çok kullanılan isimler arasında yer alıyor.











