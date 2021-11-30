Medipol Başakşehir, Eddie Newton'un strateji ve planlama direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.