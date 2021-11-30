Eddie Newton artık Başakşehir'de çalışacak
Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yapan Eddie Newton, Başakşehir ile anlaştı. Başakşehir'de strateji ve planlama direktörlüğü görevine getirilen İngiliz futbol adamı, daha önce 8 sene boyunca Chelsea'de gençlik gelişim direktörü, scout ve yardımcı antrenör gibi çeşitli pozisyonlarda çalışmıştı.
30 Kasım 2021, Salı 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Medipol Başakşehir, Eddie Newton'un strateji ve planlama direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:
- Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
- Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
- Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
- Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi
Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.