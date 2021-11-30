Futbol Eddie Newton artık Başakşehir'de çalışacak

Eddie Newton artık Başakşehir'de çalışacak

Futbol

Eddie Newton artık Başakşehir'de çalışacak

Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yapan Eddie Newton, Başakşehir ile anlaştı. Başakşehir'de strateji ve planlama direktörlüğü görevine getirilen İngiliz futbol adamı, daha önce 8 sene boyunca Chelsea'de gençlik gelişim direktörü, scout ve yardımcı antrenör gibi çeşitli pozisyonlarda çalışmıştı.

30 Kasım 2021, Salı 17:59 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, Eddie Newton'un strateji ve planlama direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

  • Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
  • Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
  • Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
  • Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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