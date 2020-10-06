Kültür & Sanat Eddie Van Halen hayatını kaybetti

Eddie Van Halen hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Eddie Van Halen hayatını kaybetti

Rock müziğin ünlü gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserinden hayatını kaybetti.

06 Ekim 2020, Salı 23:47 Son Güncelleme:
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam doğumlu 65 yaşındaki ünlü gitarist Eddie Van Halen, gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi. Ünlü gitaristin ölüm haberi, oğlu Wolf Van Halen tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Wolf Van Halen, ''Bunu yazdığıma inanamıyorum ama babam Edward Lodewijk Van Halen, uzun süren kanser mücadelesini bugün kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı. Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir hediyeydi'' ifadelerini kullandı.

DHA


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