Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir'den transfer ettikleri Edin Visca ile ilgili konuştu. Ağaoğlu, "10 milyon Trabzonspor taraftarının ekonomik haklarını, finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Visca ile iyi şartlarda anlaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Ağaoğlu ardından Visca'ya dönerek, "Öyle değil mi Visca?" dedi ve "Evet, tabii başkanım" yanıtını aldı. Bu diyalog izleyenleri gülümsetti.

Ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ben öncelikle Ahmet başkana teşekkür ediyorum. Çok seviyeli güzel bir süreç yaşadık" dedi.

Edin Visca ise, "10 seneden sonra çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ benim için bir baba gibi. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Amet Ağaoğlu'na da çok teşekkür ederim. Tekrar şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Abdullah Avcı benim öğretmenim. Kendisiyle konuştuk transfer öncesinde. Benim görevim sahada. Beni çok istedi, ben de onunla çalışmayı çok istedim. Çok mutluyum, başka bir şey dememe gerek yok" dedi.

KAP bildirimi şöyle:

"Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda Başakşehir A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 4.300.000.-EUR + KDV ödenecektir." (66 MİLYON TL)

1.5 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ (23 MİLYON TL)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret, (11.5 milyon TL)

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, (23 milyon TL)

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, (23 milyon TL)

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir. (23 milyon TL)

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."



