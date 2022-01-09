Edirne esnafının yüzünü Bulgar turistler güldürdü
Edirne'de esnafın yüzü yıl başını tatilinden sonra alışveriş için yeniden Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen turistler güldürdü.
09 Ocak 2022, Pazar 11:30 Son Güncelleme:
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Yılbaşı öncesi tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayıp tatile çıkan Bulgar vatandaşlar, tekrardan kente gelmeye başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’de Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, esnafın da yüzü güldü.
Turistler giyimden gıdaya, mobilyadan ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını Edirne’de karşıladı, bavullarını doldurup geri döndü.
Bazı Bulgar turistler fiyatların daha önceki zamanlara göre arttığını söyledi.
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