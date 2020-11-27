Ekonomi 'Efsane Cuma' indirimi corona virüsü unutturdu

'Efsane Cuma' indirimi corona virüsü unutturdu

Ekonomi

'Efsane Cuma' indirimi corona virüsü unutturdu

Corona virüs salgını devam ederken 'Efsane Cuma' olarak anılan indirim gününde AVM'lerde mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

27 Kasım 2020, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı. Artan corona virüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi.

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AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara corona virüsü unutturduğu görüldü.

İHA


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