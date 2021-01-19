EFT tarifeleri değişti

Bu düzenlemeyle; 6 ila 850 lira arasında değişen fahiş EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasına çekilmişti. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyordu.

Örneğin; 1.000 lira EFT yapan bir kişi 5 kuruşluk vergiyle (yüzde 5 BSMV) ile 1.05 lira, 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2.10 lira ödüyordu. Düzenleme yapılırken ücretlerin yıllık tüketici enflasyonuna (TÜFE) artacağı belirtilmişti. Yani bankalar 2020 rakamlarına göre en fazla yüzde 14.6’lık artış yapabilecekti. Bu artışlar gerçekleşti ve para transferlerinde uygulanmaya başladı. Artık 1.000 liraya kadar EFT’den vergi dahil 1.20 lira, 1.000 lira üzerindeki EFT’den ise 2.40 lira alınıyor.

Yüzde 50 daha fazla oluyor

EFT işleminin saat 16.00’dan sonra yapılması durumunda bu ‘geç EFT’ olarak tanımlanıyor. Bankaların geç EFT saat dilimi farklı olabiliyor (16.00-17.00, 16.00-17.15 veya 16.30-17.30). İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00’dan önceki tarifeden yüzde 50 fazla ödüyor. Yani 1.2 lira yerine 1.8 lira, 2.4 lira yerine 3.6 lira, 30 lira yerine ise 45 lira alınıyor. Geçtiğimiz günlerde 7/24 para transferine imkan tanıyan FAST da devreye girmişti. Burada da ücretler EFT ile sınırlı. Mesai saatlerinden sonra yine yüzde 50 artırımlı uygulanıyor.

Masrafları kolayca öğrenin

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların bireysel ve ticari müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Bu çalışmayla, ücretlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.



